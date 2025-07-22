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Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Hasan Ö, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 15:40
Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'de meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Hasan Ö, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Y.G (18) tarafından kullanılan 38 BU 263 plakalı otomobilin Seher Bulvarı'nda yaşlı adama çarpması sonucu gerçekleşti. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yapılan müdahalelere rağmen Hasan Ö’nün hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay yeri incelemesinin ardından, cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını...

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını...

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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