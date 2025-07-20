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Kayseri'de Park Yeri Kavgası Sonrası Camide Bıçaklama Olayı

Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanan 63 yaşındaki adam, husumetlisinden aldığı darbelerle hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 11:58
Kayseri'de Park Yeri Kavgası Sonrası Camide Bıçaklama Olayı

Kayseri'de Camide Bıçaklama Olayı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz hafta park yeri anlaşmazlığı sonucunda yaşanan bir kavga, trajik bir olaya dönüştü. 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu, Selçuklu Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde namaz kıldığı esnada, husumetlisi Y.Ş. (32) tarafından bıçaklandı.

Olayın Perdesi

İddialara göre, Tanrıkulu ve Y.Ş. arasında bir hafta önce araç park yeri yüzünden tartışma çıkmıştı. Olay günü, Y.Ş., Tanrıkulu'nu camide ikindi namazında bıçaklayarak ağır yaraladı. Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Olayın ardından Y.Ş., polise teslim oldu. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından adliyeye sevk edildi.

Bu olay, toplumda büyük bir infial yaratırken, cami içerisinde gerçekleşen şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği kişiyi camide...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği kişiyi camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

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