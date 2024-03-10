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Kayseri'de Sarsıcı Gerçek: Trafik Kazası Değil, Cinayet!

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında Hacılar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği düşünülen bir şahsın cinayete kurban gittiği şüphesiyle başlattığı soruşturmayı tamamladı. 4'ü tutuklu olmak üzere toplamda 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, detaylı bir olay örgüsüne ışık tutuyor. Araştırmalara göre, kazada öldüğü iddia edilen şahsın aslında bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sanıkların, şahsı şoför koltuğuna oturtup kucağına yerleştirerek aracı çalıştırdığı ve olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 14:06
Kayseri'de Sarsıcı Gerçek: Trafik Kazası Değil, Cinayet!

İntikam Amaçlı Cinayet Davasında İddianame Tamamlandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm olayında, 5 ay süren detaylı soruşturma sonucunda, 4'ü tutuklu toplam 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Eyüp A.'nın (57) trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen ancak intikam amaçlı bir cinayete kurban gittiği iddia ediliyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin, 'tasarlayarak öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme' suçlarından ceza talep edilen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianame Detaylarına Göre:

Olay, maktulün evine yapılan planlı bir baskın sonucunda gerçekleşti. Sanıkların, maktulü kendi aracına bindirerek bir bağ evine götürdüğü ve burada şiddet uygulayarak öldürdüğü iddia ediliyor. Ardından aracın kazaymış gibi gösterilerek su kanalına yönlendirildiği belirtiliyor.

İddianamede yer alan ifadelere göre, sanıklar suçlamaları reddetse de yapılan detaylı araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadeleri, olayın planlı bir intikam cinayeti olduğunu ortaya koyuyor.

Davada, sanıkların suçlarından dolayı ağır cezalara çarptırılmaları talep edilirken, mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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