Kayseri'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki tamirhanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; şüpheli kaçtı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:24
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Şeker Mahallesi 6129. Sokak'ta bulunan bir tamirhanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Tamirhanede müşteri olarak bulunan T.T. (53) ile başka bir iş yerinde çalışan M.E.Ş. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda, iddialara göre T.T. tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu M.E.Ş. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E.Ş., sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

