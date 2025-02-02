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Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Tutuklama

Kayseri'deki silahlı kavgada yaralanan 3 kişinin ardından 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:37
Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Tutuklama

Kayseri'de 3 Yaralı, 2 Tutuklama Hakkında Gelişmeler

Kayseri'nin İldem bölgesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucu, şüphelilerden B.C. (55) ve S.C. (53) tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Kavga, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde, Y.K.Ö, M.K., G.K. ile S.C., T.C. ve B.C. arasında, market sırası yüzünden yaşanan tartışmanın ardından başlamıştı. Olayın büyümesiyle taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Kavganın ardından şüpheliler İldem Polis Merkezine götürüldü.

Karakol arkasında tekrar bir araya gelen şüpheliler, burada da silahlı bir çatışmaya girdi. Olayın sonucunda B.G, D.K. ve M.K. tabancayla yaralandı. Olayla ilgili olarak S.C, T.C, B.C, K.C ve S.C gözaltına alındı.

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