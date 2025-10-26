Kayseri'de Silahlı Saldırı: Hacılar'da Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri Hacılar'da alacak verecek tartışması sonrası Mustafa Y.'nin açtığı ateş sonucu Celal Koca ağır yaralandı; jandarma kaçan şüpheliyi arıyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 14:38
Kayseri'de Silahlı Saldırı: Hacılar'da Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de Silahlı Saldırı: Hacılar'da Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Y. ile Celal Koca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Mustafa Y., otomobiliyle gittiği evinde Koca'ya pompalı tüfek ve tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Celal Koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve soruşturma sürüyor.

Kayseri'de, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 102 Motosikletli 'Cumhuriyet Turu' ile 102. Yılı Kutladı
2
Tokat'ta motosiklet devrildi: Sürücü S.K. (36) hayatını kaybetti
3
Eskişehir Sivrihisar'da 'Cumhuriyet Fotoğrafı' ile 102. yıl coşkusu
4
Gaziosmanpaşa'da 5. Cumhuriyet Koşusu düzenlendi – Kazananlar açıklandı
5
Fethiye'de F-16'larla Gösteri: 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları
6
Adıyaman'da dini nikahlı koca eşini yaralayıp intihar etti
7
2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi