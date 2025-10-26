Kayseri'de Silahlı Saldırı: Hacılar'da Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Y. ile Celal Koca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Mustafa Y., otomobiliyle gittiği evinde Koca'ya pompalı tüfek ve tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Celal Koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve soruşturma sürüyor.

