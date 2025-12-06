Kayseri'de Sosyal Medya İhbarı: 'Ehliyetsiz Sürüş' Davalık Oluyor

Kayseri'de sosyal medyadaki 'ehliyetsiz sürüş' paylaşımı polis ihbarı oldu; incelemede sürücünün ehliyeti bulundu. Baba, paylaşan ve çekenlerden davacı olacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 00:11
Kayseri'de sosyal medya paylaşımı ihbar sayıldı

İhbar ve inceleme

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de sosyal medyadan bir sürücünün ehliyetinin olmadan direksiyona geçtiğiyle ilgili yapılan paylaşım, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar sayılarak değerlendirmeye alındı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde araç ve sürücü tespit edildi; yapılan incelemede sürücünün ehliyeti bulundu ve cezai işlem uygulanmadı.

Baba dava hazırlığında

Söz konusu paylaşımın altına yorum yapan sürücünün babası, oğlunun 19 yaşında olduğunu ve ehliyetinin bulunduğunu belirtti. Baba, videoyu çeken ve paylaşan kişiler hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

