Kayseri'de Su Kanalına Düşen Araç: Sürücü Yaralandı

Kayseri'de su kanalına düşen araçta sürücü yaralandı
Kaza ve kurtarma çalışmaları
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil su kanalına düştü ve sürücü yaralandı.
Kübra B. idaresindeki 38 AJK 274 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralıyı kanaldan itfaiye aracının sepetiyle çıkarttı.
Kübra B., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde su kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.