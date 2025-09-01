DOLAR
Kayseri'de Su Kanalına Düşen Araç: Sürücü Yaralandı

Kayseri Melikgazi'de 38 AJK 274 plakalı araç Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde su kanalına düştü; sürücü Kübra B. itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:13
Kaza ve kurtarma çalışmaları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil su kanalına düştü ve sürücü yaralandı.

Kübra B. idaresindeki 38 AJK 274 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralıyı kanaldan itfaiye aracının sepetiyle çıkarttı.

Kübra B., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

