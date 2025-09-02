Kayseri'de Sultan Sazlığı'nda Kuraklığa Çözüm: Arpa, Buğday ve Yem Bitkileri Teşvik Edilecek

Kayseri'de Sultan Sazlığı'nda Kuraklığa Yerinde Çözüm Planı

Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek uygulamayla Sultan Sazlığı Kuş Cenneti çevresindeki tarımsal üretimde su tüketimi yüksek ürünlerin yerine daha az su isteyen ürünlerin ekimi teşvik edilecek.

Planın temel noktası

Proje kapsamında, dekar başına su ihtiyacı yaklaşık 1200 ton olan ürünler yerine, dekar başına su ihtiyacı yaklaşık 300 ton olan arpa, buğday ve dörtlü karışım olarak adlandırılan yem bitkileri gibi üretimler için tohum desteği sağlanacak ve çiftçiler bu yönde teşvik edilecek.

Toplantı ve katılımcılar

Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi'nde tarımsal üretimin planlanması ve destekleme modeli üzerine yapılan toplantıda; Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, Ovaçiftlik Mahallesi muhtarı Fatih Sarı ve çiftçiler hazır bulundu.

Uygulama alanı ve hedefler

Projeyle, sazlık çevresindeki Sindelhöyük, Soysallı, Çayırözü, Kopçu, Musahacılı, Sarıca, Kocahacılı ve Ovaçiftlik mahallelerinde su tüketiminin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Amaç, sazlığın su kapasitesinin ve kuş çeşitliliğinin artırılması ile bölge turizminin canlandırılmasıdır.

Bu modelle hem çevresel sürdürülebilirlik sağlanması hem de yerel tarımsal üretimin su verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

