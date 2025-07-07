Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Üvey Kız Yaralı, Üvey Baba İntihar Etti

Kayseri'nin Kayabaşı Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, H.A.D. (76) adlı kişi, üvey kızı Y.K. (15) ile tartıştıktan sonra tüfekle kızı yaraladı ve ardından intihar etti.

Olay, 118. Sokak'ta meydana geldi. H.A.D. ile üvey kızı Y.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A.D., tüfeğini kullanarak önce üvey kızını vurdu, ardından ise kendisine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, üvey babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.K. sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Y.K.'nin annesi, yaşanan durumun şokunu atlatamazken, çevresi ve polis ekipleri tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Kayseri'de bir kişi tartıştığı üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'de bir kişi tartıştığı üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.