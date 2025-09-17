Kayseri'de Tefecilik Operasyonu: Açık Senetle 9 milyon 862 bin 400 lira Tahsilatı

Kayseri'de tefecilik operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Kayseri'de açık senet kullanarak 6 kişiden 9 milyon 862 bin 400 lira tahsil ettiği iddia edilen kişi, tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Açık senet kullanılarak para tahsil edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kimliği tespit edilen A.B.'yi operasyonla yakaladı.

Operasyonda 29 senet, çek fotokopileri ve bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen belge ve deliller, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli bilgi sağladı.

Şüpheli, emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.