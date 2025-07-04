DOLAR
39,84 -0,03%
EURO
46,94 -0,21%
ALTIN
4.272,64 -0,33%
BITCOIN
4.326.909,58 1,17%

Kayseri'de Tır, Halk Otobüsü ve SUV Çarpıştı: 8 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen kazada tır, halk otobüsü ve SUV aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 14:19
Kayseri'de Tır, Halk Otobüsü ve SUV Çarpıştı: 8 Yaralı

Kayseri'de Feci Kaza: 8 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, tır, halk otobüsü ve SUV tipi araç arasında meydana gelen çarpışma sonucu toplamda 8 kişi yaralandı.

Olay, M.Ç. yönetimindeki 38 ADZ 159 plakalı tır, E.Ö. tarafından kullanılan 38 AED 760 plakalı halk otobüsü ve D.D.’nin 38 AKL 502 plakalı SUV aracının, Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarındaki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 AKL 502 plakalı SUV araç, tramvay yoluna girdi. Olayın ardından, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralanan sürücüler E.Ö. ve D.D. ile halk otobüsünde bulunan 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı bölge, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tır, halk otobüsü ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tır, halk otobüsü ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tır, halk otobüsü ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tır, halk otobüsü ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sümbül Efendi Tekkesi'nde 10 Bin Kişilik Aşure Etkinliği
2
Türk Teknolojisi İskandinav Savunmasını Güçlendiriyor: Repkon ve Nammo İş Birliği
3
TÜGVA Destek Platformu, Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik Başlattı
4
Adana'da Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
5
Kayseri'de Tır, Halk Otobüsü ve SUV Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Bursa'da 'Kerbela' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
7
CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul'un Babası Fehmi Ertuğrul Son Yolculuğuna Uğurlandı

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı