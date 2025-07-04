Kayseri'de Tır, Halk Otobüsü ve SUV Çarpıştı: 8 Yaralı

Kayseri'de Feci Kaza: 8 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, tır, halk otobüsü ve SUV tipi araç arasında meydana gelen çarpışma sonucu toplamda 8 kişi yaralandı.

Olay, M.Ç. yönetimindeki 38 ADZ 159 plakalı tır, E.Ö. tarafından kullanılan 38 AED 760 plakalı halk otobüsü ve D.D.’nin 38 AKL 502 plakalı SUV aracının, Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarındaki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 AKL 502 plakalı SUV araç, tramvay yoluna girdi. Olayın ardından, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralanan sürücüler E.Ö. ve D.D. ile halk otobüsünde bulunan 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı bölge, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tır, halk otobüsü ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tır, halk otobüsü ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.