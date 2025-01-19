Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:19
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de Feci Kaza: Refüje Çarpan Araçta Can Kaybı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir <:strong>hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

A.C.D. idaresindeki 38 GD 803 plakalı hafif ticari araç, Güneyaşağı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirirken, yaralanan yolcu A.Ö. hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

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