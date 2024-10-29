Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Kayıp, 6 Yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde gerçekleşen trajik bir olayda, kömür yüklü bir kamyonun otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı.

Olay, Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Freni patlayan 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyon, 38 SZ 209 plakalı bir otomobile çarparak devrildi. Yaşamını yitiren kişinin kamyondaki yolcu E.D. olduğu belirlendi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve sürücülerin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilmediği bildirildi.