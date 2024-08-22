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Kayseri'de Trafik Kazası Süsü Verilen Cinayet Davası

6 sanığın yargılandığı davada Eyüp Arslantürk'ün ölümünün ardındaki gerçekler sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:08
Kayseri'de Trafik Kazası Süsü Verilen Cinayet Davası

Kayseri'de Şok Olay: Trafik Kazası Süsü Verilen Cinayet

Geçen yıl Kayseri'de gerçekleşen trajik olayda, sürücü Eyüp Arslantürk'ün cansız bedeni, bir trafik kazası sonucu ölmüş olarak bulunmuştu. Ancak yapılan detaylı soruşturma sonucunda, olayın aslında kasten öldürme vakası olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda, 6 sanık hakkında açılan davanın yargılanma süreci devam ediyor.

Duruşma Detayları

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklardan iki kardeş ile diğer sanıklar katıldı. Maktul Arslantürk'ün yakınları da duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Familya Üyelerinin İfadeleri

Arslantürk'ün oğlu, babasının ilişki sorunları olduğunu ve bunları düzeltmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade ederek davadan çekilmek istedi. Bununla birlikte, Arslantürk'ün kardeşi, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Sanıkların Savunmaları

Tutuklu sanıklar, Arslantürk'ü öldürme kastı taşımadıklarını savundu. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak, maktulün ölümünün kalp krizi sonucu gerçekleştiğini öne sürdüler, beraat ve tahliye talep etti.

Olayın Arka Planı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, 12 Ekim 2023'te yaşanan kazanın ardından şüpheli durum üzerine yoğun bir soruşturma başlattı. Soruşturmada, dört tutuklu sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması istenirken, tutuksuz sanıklar hakkında da çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların ceza sürelerine devam edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Kanıtların toplanmasının ardından, gerçekleşecek duruşmalarda olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.

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