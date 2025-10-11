Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesinde, evlerinin bahçesinde bulunan baba Z.Y. ile oğlu K.Y., henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin tüfekli saldırısına uğradı.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve yaralıların durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Z.Y. ve K.Y., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Emniyetin çalışması sürüyor

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. Soruşturmanın ayrıntıları ve olaya ilişkin gelişmeler bekleniyor.

