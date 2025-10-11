Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı

Kayseri Melikgazi Germir Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde tüfekli saldırıya uğrayan baba Z.Y. ile oğlu K.Y. yaralandı; polis kaçan şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 19:15
Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı

Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesinde, evlerinin bahçesinde bulunan baba Z.Y. ile oğlu K.Y., henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin tüfekli saldırısına uğradı.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve yaralıların durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Z.Y. ve K.Y., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Emniyetin çalışması sürüyor

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. Soruşturmanın ayrıntıları ve olaya ilişkin gelişmeler bekleniyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı. Polis olay yerinde çalışma başlattı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu...

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göktaş: Doğurganlık 1,48'e Geriledi — 2025 Aile Yılı Kritik
2
Gazze'de İnsanlık Krizi Paneli: Uluslararası Hukuk ve İsrail Tartışıldı
3
Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı
4
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten Bu Yana 282 Milyar Dolar Doğrudan Yatırım Çekti
5
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de "Kim Var" Sanat Etkinliğine Katıldı
6
Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü Yakınında Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
7
Yavuz Ağıralioğlu Artvin'de: Anahtar Parti Halk Buluşması ve İl Başkanlığı Açılışı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?