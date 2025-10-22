Kayseri'de tüfekli saldırı: Eyüp Kaplan ağır yaralandı

Olay

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olayda, kimliği belirsiz şüpheliler, Eyüp Kaplan'a evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı. Saldırıda Kaplan ağır yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.

Yaralı ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı, Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Soruşturma

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.