Kayseri'de tüfekli saldırı: Eyüp Kaplan ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mimarsinan Mahallesi'nde tüfekle açılan ateş sonucu Eyüp Kaplan ağır yaralandı; zanlılar kaçtı, polis çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 04:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 04:46
Olay

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olayda, kimliği belirsiz şüpheliler, Eyüp Kaplan'a evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı. Saldırıda Kaplan ağır yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.

Yaralı ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı, Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Soruşturma

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

