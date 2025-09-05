DOLAR
Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün, 40 nokta, 400 etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin 9 gün boyunca 40 noktada 400 etkinlikle süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:45
Bakan Ersoy açılışta: Kayseri'nin potansiyeline güveniyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Kent Müzesi'nde Pir-i Mimar Sinan Sergisi ziyareti sonrası katıldığı açılış töreninde, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri ayağının startını verdi.

Ersoy, Bakanlık olarak Kayseri'ye her zaman ayrı önem verdiklerini; şehrin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için destek olduklarını söyledi. Kayseri'nin potansiyeline, enerjisine ve insanlarının çalışkanlığına güvenerek daha fazlasının başarılabileceğini vurguladı.

Festival detayları: 9 gün boyunca sanat ve kültür

Bakan Ersoy, festivalin kapsamına ilişkin olarak şunları aktardı: "Festival kapsamında, şehrin dört bir yanına yayılan 40'a yakın noktada 400 etkinlik gerçekleştirilecek. Bugün başlayıp 14 Eylül Pazar gününe kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, atölyelerden çocuk etkinliklerine ve çalıştaylara kadar her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler Kayserili hemşehrilerimizle buluşacak."

Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Bakanlık vizyonu olan "Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm" anlayışının sonucu olduğunu belirterek, projenin beş yıl önce tek bir bölgeyle başladığını, bu yıl ise 7 bölge, 20 şehirde devam ettiğini ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivallerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Festival süresince müzeler, ören yerleri, kültür ve sanat merkezleri, kütüphaneler, özel müzeler, tarihi ve turistik mekanlar ile açık alanlar etkinliklere ev sahipliği yapacak. Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya; popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir program hazırlandı. Gençler ve çocuklar için bir çocuk köyü de kurulacak.

Filistin için özel program

Ersoy, etkinliklerde sanatın iyileştirici gücüne vurgu yaparak "Silahların değil şarkıların, türkülerin sesinin çıkmasını istiyoruz" dedi ve ekledi: "Biz, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi festivalimizde Filistin'i unutmadık. Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak Filistin için de özel bir etkinlik hazırladık." Söyleşi, konferans, çalıştay, sinema ve tiyatro alanlarında özel içeriklerin yer alacağı belirtildi.

Ersoy, emeği geçenlere teşekkür ederek Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

Protokol katılımı

Açılış programına, Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kurum temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin kültür ve turizm açısından büyük bir hazine olduğunu belirterek, Kayseri Kapalı Çarşısı ve Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas bölgesindeki yapılar üzerinden kentin tarihî değerlerine dikkat çekti.

