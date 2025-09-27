Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, para nakline aracılık eden 11 şüpheli gözaltına alındı; ele geçirilenler ve işlem hacmi açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 09:55
Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu

Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çevrimiçi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda B.K, E.D, B.B, K.Ü, S.Ü, M.K, S.Y, T.K, Ü.K, K.K. ve U.K yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve harici disk ele geçirildi.

İlgili kurumların yaptığı incelemede, şüphelilerin işlem hacminin 2 milyar 170 milyon 106 bin lira olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 'Şehit İbrahim Birol-14' operasyonu: 74 zanlı yakalandı
2
ABD, Gustavo Petro'nun vizesini iptal edecek
3
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
4
Adana'da Otoyolda Park Halindeki Tankere Arkadan Çarpan Otomobil: 2 Yaralı
5
İstanbul ve Ankara'da Vergi Müfettişlerine Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı
6
Çorum Valisi Ali Çalgan Şapinuva Antik Kenti'nde Kazı Çalışmasını İnceledi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı