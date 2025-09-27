Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu

Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çevrimiçi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda B.K, E.D, B.B, K.Ü, S.Ü, M.K, S.Y, T.K, Ü.K, K.K. ve U.K yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve harici disk ele geçirildi.

İlgili kurumların yaptığı incelemede, şüphelilerin işlem hacminin 2 milyar 170 milyon 106 bin lira olduğu belirtildi.