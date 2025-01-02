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Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 14 Bin 594 Lira Ceza

Kayseri'de park halindeki aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 14 bin 594 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:49
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 14 Bin 594 Lira Ceza

Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Cezası

Kayseri'de bir sürücü, park halindeki otomobilinde yüksek sesle müzik dinlediği için 14 bin 594 lira ceza ile karşılaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan "yüksek sesle müzik açan şahıs sert tepki ile karşılaştı" başlıklı gönderi üzerine harekete geçti.

Ceza ve Sonuçları

Yapılan çalışma sonucunda, kimliği belirlenen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün 100 ceza puanını doldurduğu için ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracının trafikten men edilmesine karar verildi.

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