Kayseri'deki Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Başkomiser Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan başkomiser Aysun Çağla Namdar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Kayseri-Malatya kara yolu Kıskaçlı mevkisinde 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan başkomiser Namdar ile polis memuru Fatih Baykal, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, Aysun Çağla Namdar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Namdar’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Vali Şimşek, “Elim trafik kazasında vefat eden başkomiser Aysun Çağla Namdar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili açıklamalarda ayrıca, Namdar için yarın saat 10.00'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenleneceği ve ardından cenazenin memleketi Kastamonu'ya uğurlanacağı belirtildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri başkomiser 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.