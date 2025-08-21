DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,15%
ALTIN
4.396,68 0,19%
BITCOIN
4.663.354,63 0,4%

Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin İncesu ilçesinde motosikletin bariyere çarpıp devrilmesi sonucu 23 yaşındaki sürücü Nurican Karaca yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:37
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti

Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen kazada, Nurican Karaca (23) yönetimindeki motosiklet devrildi ve sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet, Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerine...

Kayseri'nin İncesu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerine...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds'u Ankara'da Karşıladı
2
Ankara'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 39,41'den 19,42'ye Geriledi
3
İzmir'de 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Menemen'de 22 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan B.A. Yakalandı
5
İsrail'in Gazze Saldırıları: 10 Sivil Hayatını Kaybetti
6
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
7
Yanan Ormanlar Bölgeye Uygun Fidanlarla Ağaçlandırılıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı