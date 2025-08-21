Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen kazada, Nurican Karaca (23) yönetimindeki motosiklet devrildi ve sürücü hayatını kaybetti.
Kaza Ayrıntıları
Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet, Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve Sonuç
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
