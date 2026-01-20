Kayseri Jeotermal Sera OTB’de 6. Kuyuda Sıcak Su Müjdesi

Kayseri Jeotermal Sera OTB Projesinde 6. Kuyuda Sıcak Suya Ulaşıldı

Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OTB hızla ilerliyor

Kayseri Valiliği koordinasyonunda, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesinden bir müjde daha geldi. Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesinde 6. kuyuda da sıcak suya ulaşıldı.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 6. kuyudan da sıcak suya ulaşılmasının projenin sağlam temeller üzerine kurulduğunun açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. Başkan Bağlamış, Kayseri Valiliğimiz ve Kayseri Ticaret Borsamız öncülüğünde hayata geçirilen Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projemiz, her geçen gün daha da güçlenerek ilerliyor. Toplam 1 milyon 237 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 5 milyar TL’lik yatırımla şekillenen bu proje, Kayseri tarımı için sadece bugünün değil, geleceğin de en stratejik yatırımlarından biridir. 6. kuyudan da sıcak suya ulaşılması, jeotermal potansiyelimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Projenin istihdama ve sosyal yapıya sağlayacağı katkılara da dikkat çeken Bağlamış, Bu büyük yatırım tamamlandığında yaklaşık 1.500 vatandaşımıza istihdam sağlanacak olması bizler için son derece kıymetlidir. Daha da önemlisi, bu istihdamın yüzde 70’inin kadınlardan oluşacak olmasıdır. Kadın emeğini üretimin merkezine alan bu proje, ekonomik olduğu kadar sosyal kalkınma açısından da örnek bir modeldir şeklinde konuştu.

Bağlamış, Kayseri’nin jeotermal kaynaklar sayesinde tarımsal üretimde yeni bir vizyon kazandığını belirterek, Jeotermal enerjiyle yılın 12 ayı üretim yapılabilecek modern sera altyapısı, hem verimliliği artıracak hem de Kayseri’yi tarımsal üretimde rekabetçi bir noktaya taşıyacaktır. Bu süreçte başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor, projenin Kayseri tarımına ve ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.

