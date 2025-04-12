Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş Kara Yolları Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları, kar ve tipi nedeniyle bir süreliğine kapalı kalmıştı. Ancak ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, bu yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Kayseri'yi Malatya ve Kahramanmaraş'a bağlayan kara yollarında, çift yönlü ulaşım sağlanmaya başlandı. Ulaşımda aksamalar yaşanmıştı, ancak ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda normal trafik akışı tekrar sağlandı.

Kar yağışı ve tipi etkisiyle kapanan diğer bazı yollar olan Pınarbaşı-Gürün, Yeşilhisar-Niğde ve Ankara-Kırşehir kara yollarında da trafik akışının normale döndüğü bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Erciyes ve Pınarbaşı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından, siz değerli hemşehrilerimizin güvenli bir yolculuk yapabilmesi için ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" denildi.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Polis ekipleri araçların geçişine izin verimyor.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Polis ekipleri araçların geçişine izin verimyor.