Kayseri OSB'de Keçe Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor

Kayseri OSB 10. Cadde'deki keçe fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; polis önlemleriyle müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:55
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde alarma geçildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yer alan Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, fabrikadaki yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklamalar ve gelişmeler bekleniyor.

