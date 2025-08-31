DOLAR
Kayseri OSB'de Yangın: Hırdavat İş Yerinden Mobilya Fabrikasına Sıçradı

Kayseri OSB 12. Cadde'de hırdavat iş yerindeki yangın, yanındaki mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı; itfaiye ve polis ekipleri müdahale ediyor.

Kayseri OSB'de yangın: hırdavat dükkanından fabrikaya sıçradı

Olay yerinde müdahale sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 12. Cadde üzerinde bulunan bir hırdavat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere karşı yoğun çaba gösterirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bölgeyi kontrol altında tutuyor.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde başlayıp, yan tarafta bulunan mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

