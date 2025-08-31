Kayseri OSB'de Yangın: Hırdavat İş Yerinden Mobilya Fabrikasına Sıçradı

Kayseri OSB'de yangın: hırdavat dükkanından fabrikaya sıçradı
Olay yerinde müdahale sürüyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 12. Cadde üzerinde bulunan bir hırdavat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere karşı yoğun çaba gösterirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bölgeyi kontrol altında tutuyor.
Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.
