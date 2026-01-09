Kayseri protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Kayseri protokolü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajlarla gazetecilerin özverisini ve demokrasideki rollerini vurguladı.

Vali Gökmen Çiçek

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında: "Basın; demokrasinin güçlenmesi, toplumsal bilincin gelişmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Halkın haber alma hakkını gözeterek, etik ilkeler ve tarafsızlık anlayışıyla görev yapan basın mensuplarımız, toplum ile devlet arasında güçlü bir köprü vazifesi görmektedir. Zor şartlar altında, zaman ve mekân mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışan gazetecilerimiz; İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının gelişmesine de önemli katkılar sunmaktadır. Kayseri’nin her alandaki gelişimini ve dinamizmini kamuoyuna aktaran basın mensuplarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle; meslek ilkelerinden ödün vermeden fedakârca görev yapan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir çalışma hayatı diliyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yayımladığı mesajda basının demokratik toplumlar için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Mesajından öne çıkan ifadeler: "Basın; halkın gözü, kulağı ve vicdanıdır. Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının en önemli paydaşlarından biri olan medya, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Basın, demokrasinin vicdanıdır" Ayrıca Büyükkılıç, 10 Ocak tarihinin Türk basın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu, dijitalleşme ile birlikte gazeteciliğin sorumluluk alanının genişlediğini ve basın ahlakının korunmasının önemini vurguladı. Kayseri basınının örnek duruşuna, Veli Altınkaya Basın Müzesi'ne dikkat çekerek tüm basın emekçilerini tebrik etti ve "Bu vesileyle, görevini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum. Gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm gazetecilerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy

KTO Başkanı Ömer Gülsoy mesajında, bilgi kirliliğinin arttığı dönemde doğruluğu teyit edilmiş bilgiyi halkla buluşturan gazetecilerin önemine dikkat çekti. Gülsoy şu ifadeleri kullandı: "Bilgiye ulaşmanın saniyelerle ölçüldüğü günümüzde; dezenformasyonla mücadele eden, doğruluğu teyit edilmiş bilgiyi halkımıza ulaştıran basın mensuplarımız, demokrasimizin olmazsa olmazıdır. Gazetecilik; sadece haber aktarmak değil, aynı zamanda toplumun çıkarlarını gözetmek, hakikatin peşinde koşmak ve kamu vicdanının sesi olmaktır." Mesajını ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın, ulusun ortak sesidir’ sözünden hareketle; kalemini doğruluktan ayırmayan, etik değerlere bağlı kalarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum." sözleriyle tamamladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan

Başkan Bilal Özdoğan, basının tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirme görevine dikkat çekerek, "Demokrasinin sağlıklı işlemesi ve toplumsal bilincin güçlenmesinde basının vazgeçilmez bir rol üstlendiğini" belirtti. Mesajında basın mensuplarının özverisine vurgu yaparak tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve ebediyete irtihal eden basın emekçilerini rahmetle andı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, gazetecilerin demokrasinin güçlenmesine katkısına dikkat çekti: "Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumlarıyla demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta; yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına da önemli ölçüde yardımcı olmaktadır." Basın etiğinin önemine vurgu yapan Çolakbayrakdar, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, basının demokrasinin, şeffaflığın ve toplumsal gelişmenin temel taşlarından olduğunu belirtti. Büyüksimitci şu değerlendirmeyi paylaştı: "Toplumun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesini ilke edinen özgür basın; demokrasinin, şeffaflığın ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından biridir. Basın, kamuoyunun sesi olmasının yanı sıra, toplumsal vicdanın da aynasıdır." Mesajında dijitalleşmenin habercilik anlayışını değiştirdiğini ve doğru haberin öneminin arttığını vurguladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın

Başkan Mustafa Yalçın, gazeteciliğin sorumluluğuna dikkat çekerek: "Basın mensuplarımız; gece gündüz demeden, kimi zaman zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için fedakârca görev yapmaktadır. Doğruyu arayan, hakikatin izini süren bu emek, demokrasimizin en güçlü teminatlarından biridir" ifadeleriyle yerel basına teşekkür etti ve mesleğini etik ilkelerden ödün vermeden sürdüren gazetecilerin gününü kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu mesajında gazetecilerin toplumun haber alma hakkını koruyan önemli bir görev üstlendiğini belirtti: "Gazetecilik, tarafsız ve güvenilir bilgi aktarımıyla toplumu bilgilendiren, vatandaşların haber alma hakkını koruyan önemli bir meslek." Tüm gazetecileri kutlayan Palancıoğlu, ebediyete irtihal eden gazetecileri rahmetle andı.

