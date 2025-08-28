DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
48,06 -0,55%
ALTIN
4.481,4 -0,01%
BITCOIN
4.640.139,74 -0,67%

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Kayseri'de okul çevre düzenlemesi, Muğla'da Su Ürünleri Kontrol 48 gemisi bakımı için ihaleler EKAP'ta yayımlandı; son tarihler ve şartlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:25
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Kayseri ve Muğla'da kamudan büyük ihaleler EKAP üzerinden ilan edildi

Kamu kurumları, Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli projeleri hayata geçirmek üzere harekete geçti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi eğitim altyapısını güçlendirecek çevre düzenlemesi; Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise Su Ürünleri Kontrol 48 gemisinin kapsamlı bakım ve onarımı için ihaleye çıktı.

Kayseri: Okul kompleksi baştan yaratılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan Türkan Altun – Av. Mehmet Altun Ortaokulu ve Lisesi için açılan yapım işi, okul çevresinin modern ve güvenli bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor. İhale kayıt numarası 2025/1309247 olarak belirtilmiştir.

Proje kapsamında yaklaşık 965 metreküp C 25/30 sınıfı hazır beton dökülmesi ve 26 ton (26.000 kilogram) profil demir kullanılarak çeşitli demir işleri yapılması planlanıyor. Çalışma; bahçe düzenlemesi, yürüme yolları ve çevre güvenliği unsurlarını kapsıyor.

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca açık ihale usulüyle ve sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden gerçekleştirilecek. Teklifler için son tarih ve saat 10 Eylül 2025, 11:00 olarak belirlendi. İhaleyi kazanan firma, yer tesliminden itibaren 60 takvim günü içinde projeyi tamamlamakla yükümlü olacak.

Muğla: Su Ürünleri Kontrol 48 gemisine kapsamlı revizyon

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerdeki denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla Su Ürünleri Kontrol 48 gemisinin kapsamlı bakım, onarım ve revizyon işlemleri için ihale açtı. İhale kayıt numarası 2025/1332862 olarak duyuruldu.

İhale kapsamına; geminin karaya alınması, teknik şartnamede belirtilen tüm bakım ve onarım işlemlerinin yapılması ve iş bitiminde idarenin belirleyeceği bir noktada denize indirilerek teslim edilmesi giriyor. İşe başlama tarihinden itibaren proje süresi 2 ay olarak öngörülmüştür. İhalenin gerçekleştirileceği tarih 19 Eylül 2025, 10:00 olarak ilan edildi.

Her iki ihale de sadece yerli isteklilere açıktır. Firmalar tekliflerini Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden e-imza ile sunacak. Ayrıca teklif edilen bedelin en az %3 oranında geçici teminat mektubu iletilmesi zorunludur.

İhaleye katılmak isteyen firmalar, belirtilen şartlara uygun tekliflerini EKAP üzerinden zamanında iletmeli ve dokümanları dikkatle incelemelidir.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
2
İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi
3
Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi
4
Çanakkale Kemel'de Orman Dışı Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
5
Çanakkale'de 118 Orman Yangını: 7 bin 39 Hektar Zarar
6
Tokat Erbaa'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, 2'si Ağır
7
Çorlu'da kiracı ev sahibi ve annesine biber gazı sıktı; serbest bırakıldı

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı