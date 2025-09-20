Kayseri Yahyalı'da Minibüs Kazası: 13 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü C.D. olan 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs, Avlağa Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve incelemeler yetkili ekiplerce sürdürülüyor.