Kayseri Yahyalı'da Minibüs Kazası: 13 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Avlağa Mahallesi'nde iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:59
Kayseri Yahyalı'da Minibüs Kazası: 13 Kişi Yaralandı

Kayseri Yahyalı'da Minibüs Kazası: 13 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü C.D. olan 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs, Avlağa Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve incelemeler yetkili ekiplerce sürdürülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçmakdere'de Hafta Sonu Yamaç Paraşütü
2
Adalet Bakanı Tunç Antalya'da: 'Yargıya Karalama Kampanyası Yapılıyor'
3
Antalya Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu
4
Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale İkinci Günde
5
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üçkuyular'da Devam Ediyor
6
Kağıthane'de iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
7
AWS TEKNOFEST'te Gençlere Bulut Teknolojileriyle İlham Veriyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü