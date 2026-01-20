Kayseri'ye 800 Yataklı Yeni Hastane: Erciyes Üniversitesi Projesi 2026 Yatırım Programında

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yapılacak 800 yataklı yeni hastane projesinin 2026 yatırım programına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:30
Kayseri'ye 800 Yataklı Yeni Hastane: Erciyes Üniversitesi Projesi 2026 Yatırım Programında

Kayseri'ye 800 yataklı yeni hastane müjdesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi projesi 2026 yatırım programında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yapılması planlanan 800 yataklı yeni hastane projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Kayseri'nin sağlıkta bölgesel bir merkez olma vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, şehrin sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlayacak bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

'Erciyes Üniversitesi’nde bulunan Tıp Fakültemize yapılacak olan 800 yataklı hastane projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığı haberini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum', dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde güçlü bir irade ve destek ortaya konduğunu vurgulayan Büyükkılıç, 'Bu önemli projenin onaylanmasında her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e ve emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

800 yatak kapasiteli modern hastanenin yalnızca Kayseri'ye değil, bölge illerine de sağlık hizmeti sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

