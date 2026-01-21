Kayseri'ye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2026 Programında — Okandan'dan Teşekkür

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Eski Doğumevi arsasına planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınması için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:46
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için emeği geçenlere teşekkür etti.

"Eski Doğumevi arsası üzerine yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2026 Yılı Yatırım Programı’na alınmıştır. Şehrimiz için büyük önem taşıyan bu kıymetli yatırımın hayata geçirilmesinde; başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş’a, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Projenin Kayseri'nin sağlık altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

