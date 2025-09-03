DOLAR
Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Kayseri Akkışla'da Milli Emlak, 9 Eylül 2025'te Girinci ve Ganişeyh mahallelerindeki iki imarsız tarlayı ihaleye çıkarıyor. Detaylar ve katılım koşulları haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:49
Kayserililer Dikkat: Akkışla'da 9 Eylül'de Milli Emlak'tan 2 Arazi İhalesi

Hazineye ait taşınmazların vatandaşa uygun koşullarda sunulması amacıyla Milli Emlak ihaleleri tüm hızıyla sürüyor. Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bulunan iki ayrı arazi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca ihaleye çıkarılıyor ve isteyen herkesin katılımına açık olacak.

Girinci Mahallesi'ndeki Tarla

Bu arsa 2.558,11 m² yüzölçümüne sahip olup, toplam muhammen bedeli 120.000 TL olarak belirlendi. Metrekare fiyatı 46,91 TL düzeyinde olan parsel için belirlenen geçici teminat bedeli 30.000 TL'dir. İhale, 9 Eylül 2025 tarihinde saat 15:20'de Kayseri'de gerçekleştirilecektir.

Ganişeyh Mahallesi'ndeki Tarla

Daha küçük olan bu arsa 599 m² büyüklüğünde olup muhammen bedeli 90.000 TL olarak ilan edilmiştir. Metrekare fiyatı 150,25 TL olan parsel için geçici teminat bedeli 22.500 TL'dir. İlgili ihale 9 Eylül 2025 tarihinde saat 15:30'da yapılacaktır.

Milli Emlak İhalelerine Katılım Şartları

İhalelere gerçek kişiler, tüzel kişiler ve kişi ortaklıkları katılabilir. Katılmak isteyenlerin belirtilen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

Gerçek kişiler için: Yasal yerleşim yeri belgesi, tebligat adresi ve T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir.

Tüzel kişiler için: Ticaret veya sanayi odası gibi mesleki kuruluşlardan alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri gerekmektedir.

Her iki katılımcı grubu için de satın alınmak istenen parselle ilgili geçici teminat bedelinin ya nakit olarak yatırılması ya da süresiz banka teminat mektubu olarak ibraz edilmesi zorunludur. Tüm belgeler ve teminatlar, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmelidir.

