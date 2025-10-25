Kazakistan 25 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyor

Egemenlik Deklarasyonu anısına düzenlenen ulusal bayram

Kazakistan’da 25 Ekim, ülkenin bağımsız bir cumhuriyet olmasını sağlayan Egemenlik Deklarasyonunun kabulü nedeniyle Cumhuriyet Bayramı olarak anılıyor. Bu tarih, her yıl ülke çapında resmi törenler ve çeşitli kutlamalarla hatırlanıyor.

Törenler, etkinlikler ve bayrak çekme merasimleri

Ulusal bayram ve resmi tatil olan günde Kazakistan’ın dört bir yanında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ile sosyal ve spor etkinlikleri düzenleniyor. Caddeler ve meydanlar bayraklarla süslenirken, ülke genelinde Kazakistan bayraklarını göndere çekme törenleri gerçekleştiriliyor.

Başkent Astanada ise devlet bayrağını göndere çekme töreni geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akordada yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile devletin üst kademesini temsil eden isimler katıldı; milli marş eşliğinde ülkenin gök mavisi bayrağı göndere çekildi.

Tokayev'in tebrik mesajı

Kasım Cömert Tokayev, Cumhuriyet Günü dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, bundan 35 yıl önce Kazakistan’ın bağımsız bir cumhuriyet olmaya yönelik adım attığını anımsattı. Tokayev, Kazak halkına geleceğini kendisi belirleme hakkı ve modern bir devlet inşa etme imkânı sağlandığını vurguladı ve bu süreçte meşakkatli bir yol kat edildiğini belirtti.

Tokayev mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her neslin kendine ayrılmış bir misyonu vardır. Şimdi bizim ortak görevimiz, atalarımızın mirasını sürdürmek, kutsal bağımsızlığımızı güçlendirmek ve Kazakistan’ı gelişmiş, ilerici ve adil bir devlete dönüştürmektir.”

Egemenlik Deklarasyonu'nun tarihi

Egemenlik Deklarasyonu, Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti'ne dönüşmesinde siyasi ve yasal süreci başlatan belge olarak 25 Ekim 1990 tarihinde kabul edilmişti.

