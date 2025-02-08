Kazakistan, "Born Bold" Kampanyasıyla Türkiye ile Bağlarını Güçlendiriyor

Kazakistan, Türkiye İle Stratejik İşbirliğini Güçlendiriyor

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, ülkesinin başlattığı "Kazakistan: Born Bold" kampanyasının Türkiye ile ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi. Amankul, bu kampanyanın Kazakistan'ı Avrasya'nın önemli yatırım merkezlerinden biri yapmak amacı taşıdığını belirtti.

Kampanya ile Uluslararası İmajı Güçlendirmek

Başkonsolos Amankul, kampanyanın 2024 yılı sonunda yürürlüğe gireceğini ve Kazakistan'ın ekonomik dinamizmini, toplumsal ilerlemesini ve yenilikçi ruhunu tanıtmayı amaçladığını açıkladı. Amankul, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun da kültürel ve ekonomik bağları pekiştirmek üzere etkin çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Ticaret Hacmi ve Yatırım Projeleri

Amankul, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 4,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Kazakistan, Türkiye’den ilaç ve tekstil ürünleri ithal ederken, Türkiye’ye metal, petrol ürünleri ve tarım ürünleri ihraç etmektedir. Türk yatırımcıların, Kazakistan’daki altyapı ve teknoloji projelerine aktif katılım sağladığını ifade eden Amankul, toplam değeri 3,5 milyar doları aşan 83 projenin tamamlandığını duyurdu.

Kültürel ve Turistik Bağların Güçlendirilmesi

Amankul, Kazakistan ve Türkiye arasındaki kültürel ve turistik bağların güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, 22 Ekim 2024'te gerçekleştirecekleri prestijli fuarla Kazakistan’ın turizm potansiyelinin tanıtılacağını bildirdi. Etkinlikte katılımcılar, Kazakistan’ın büyüleyici bozkırlarını ve tarihini keşfetme fırsatı bulacağını aktardı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştiğini ve aktif ortaklıkların önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Amankul, Kazakistan’ın uluslararası alanda tanıtımının yapılmasının, yatırım fırsatlarının teşvik edilmesinin ve turizm potansiyelinin geliştirilmesinin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Başkonsolos Amankul, "Kazakistan, uluslararası iş dünyasında güvenilir bir ortak olarak sağlam bir yer edinme yolunda ilerlemektedir. Türkiye ile olan işbirliği, ekonomik, ihracat ve kültürel ilişkileri yeni bir seviyeye taşımaya olanak tanıyacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek ortak projeler, her iki ülkenin de büyüme ve kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.