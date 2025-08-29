Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev ve Başkonsolos Amankul İstanbul'da Basınla Buluştu

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev ve İstanbul Başkonsolosu Amankul basınla bir araya geldi

Bakırköy'deki Geleneksel Dostluk Buluşması'nda ilişkiler ve reformlar gündemdeydi

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, medya temsilcileriyle Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Basın Mensuplarıyla Geleneksel Dostluk Buluşması" programında bir araya geldi.

Programda konuşan Büyükelçi Sapiyev, Kazakistan'ın tüm Türkler için bir ata yurdu olduğunu vurguladı. Sapiyev, ülkedeki petrol gelirlerinden oluşturulan fondan 18 yaşını doldurmamış her çocuğa her yıl ödeme yapıldığını, toplumun yaklaşık 117 milletin bir arada, eşit haklar içinde barışla yaşadığı bilgisini paylaştı.

Sapiyev, vatandaşların şikayetlerinin dijital bir sistemle devlete ulaştığını, bu sorunların çözümü için çalışıldığını ve ülkede güçlü cumhurbaşkanı, etkin parlamento ve uygulayıcı hükümet anlayışlarının benimsendiğini belirtti.

Büyükelçi, Türkiye'ye ilk gelişinin 1992 yılına dayandığını hatırlatarak, o dönemde ekonominin zayıf olduğunu, son 20-25 yılda ise önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Sapiyev, Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ve Türkiye'den Kazakistan'a yatırım yapan iş insanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Sapiyev, Kazakistan'da şu anda 4 binden fazla Türk sermayeli şirket bulunduğunu ve bu şirketlerin ülkeye toplam 5,6 milyar dolar hacminde yatırım yaptığını aktardı. Ülkesinin petrol, gaz, uranyum ve nadir metaller açısından zengin olduğunu, bu yıl nükleer santral yapımına başladıklarını ve iki nükleer santral daha inşa edeceklerini kaydetti.

Program sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Başkonsolos Amankul ise toplantının amacının Türkiye'nin önde gelen basın mensuplarıyla her yıl bir araya gelmek, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini ve Kazakistan'daki reformları aktarmak olduğunu belirtti.

Amankul, 30 Ağustos'un Kazakistan'da Anayasa Günü, Türkiye'de ise Zafer Bayramı olduğunu hatırlatarak, buluşmayı her yıl ağustos sonunda düzenlemelerinin bu tarihsel bağa dayandığını ifade etti.

Toplantıda, Kazakistan ile Türkiye arasındaki siyaset, ekonomi, yatırım, kültür ve insani ilişkilerdeki son gelişmeler paylaşıldı. Amankul, iki ülke ilişkilerinin oldukça üst düzeyde geliştiğini vurgulayarak, Kazakistan'ın bağımsızlığının 16 Aralık 1991'de ilan edildiğini ve bu bağımsızlığı dünyada kabul eden ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

Başkonsolos ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üst düzey bir ziyarette bulunduğunu ve bu görüşmelerde birçok sektörde işbirliklerinin ele alındığını belirtti.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev (solda) ile İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul (sağda), medya sektörünün temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.