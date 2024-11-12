Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İklim Değişikliğiyle Mücadelede Uluslararası İşbirliğini Vurguladı

Kazakistan’ın İklim Hedefleri ve Uluslararası İşbirliği

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin hayati önemine dikkat çekti. Tokayev, Kazakistan’ın 2060 yılına kadar karbon nötr hale gelmeyi hedeflediğini belirtti.

Bakü’deki Zirvede Önemli Vurgular

Tokayev, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ile mücadelenin yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası ölçekte de bir işbirliği gerektirdiğini belirtti.

Teknolojinin Gücü ve Düşük Karbonlu Enerji

Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef'in (NCQG) özellikle karayla çevrili ve iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgeleri ele alması gerektiğini vurgulayan Tokayev, yapay zeka ve uydu izleme gibi ileri teknoloji araçlarının bu mücadelede yaygın olarak kullanılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, uranyum üreticisi olarak düşük karbonlu nükleer enerji çalışmalarında da global bir rol üstlendiğini ifade etti.

Su Krisini Yönetmek

Tokayev, iklim değişikliği nedeniyle global su döngüsünün ciddi şekilde etkilendiğini ve su kaynaklarıyla ilgili felaketlerin dünya genelindeki doğal afetlerin %80’inden fazlasını oluşturduğunu belirtti. Bu yıl Kazakistan’ın büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Tokayev, gelecekteki benzer olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmek için kapsamlı bir risk yönetim sistemi geliştirdiklerini açıkladı.

Birlikte Hareket Etme Çağrısı

Kazakistan’ın Fransa ile ortaklaşa düzenleyeceği One Water Summit zirvesinin, su gündemini güncellemek amacıyla Aralık ayında gerçekleştirileceğini duyuran Tokayev, ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Hazar Denizi’nde kıyısı olan ülkelerden oluşan bir uzman grubu oluşturma girişimini desteklediklerini belirtti. Tokayev, “Hazar Denizi tehdit altında, bu sorun uluslararası işbirliğini gerektiriyor.” dedi.

Aral Gölü İçin Somut Adımlar

Son olarak, Tokayev, Kazakistan’ın Aral Gölü’nü koruma konusundaki somut adımlarını da vurgulayarak, bu bölgedeki ekosistemleri kurtarmanın son derece önemli olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylem Zirvesi’nin (WLCAS) açılışında konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylem Zirvesi’nin (WLCAS) açılışında konuştu.