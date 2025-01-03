Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: TDT Ülkeleri Arasında Ticaret Hacmi 45 Milyar Doları Aştı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler arasındaki ticari bağlantıların önemli ölçüde güçlendiğini duyurdu. Tokayev, 2024 yılında TDT üyesi ülkelerin karşılıklı ticaret hacminin 45 milyar doları aşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 'Ana Tili' gazetesine verdiği röportajda Kazakistan'ın TDT üyesi ülkeler ile Rusya, Çin ve ABD ile yürüttüğü dış politikaya dair bilgiler paylaştı. TDT'nin kuruluşunda yer alan Kazakistan, söz konusu ülkelerin komşuları ve önemli jeopolitik ortakları olduğuna dikkat çekti.

TOKAYEV, geçen yıl dönem başkanlığını üstlendikleri TDT'de siyasi, ticari ve ekonomik alanda, ulaştırma, lojistik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin yoğunlaştırıldığını ifade etti. Tokayev, “80’den fazla somut proje hayata geçirildi. Astana’da 5. Dünya Göçebe Oyunları düzenlendi. Eğitim ve akademik kurumlar arasında yakın bağlar kuruldu,” dedi.

Enerji, sanayi, tarım ve dijitalleşme alanlarında işbirliğini artırmayı hedefliyoruz diyen Tokayev, son 10 yılda TDT üyeleri arasındaki ticari bağların güçlendiğini, 2024’teki hacmin >45 milyar dolara ulaşacağı yönündeki öngörülerini vurguladı. Ülkelerin, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun (Orta Koridor) hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Tokayev, TDT içindeki dönem başkanlıklarının 'Türk Devri' sloganıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Kazakistan’ın Türk dünyasının yakınlaşmasına katkıda bulunacak her türlü girişimi desteklediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan’ın Orta Asya’nın en büyük ekonomisi olarak önemini çok iyi anladığını ifade eden Tokayev, “Rusya, ticari, ekonomi ve yatırım işbirliğini geliştirmek için en aktif şekilde bizimle çalışıyor.” dedi.

Çin için Kazakistan’ın stratejik bir ülke olduğuna değinen Tokayev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kazakistan’a yaptığı resmi ziyarette, ülkesinin Kazakistan’a zarar vermeyeceğini ve bağımsızlığını tam olarak destekleyeceğini belirttiğini ifade etti.

Tokayev, ayrıca ABD’nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump ile olan görüşmelerinin de bloğun öneminin altını çizdi. “ABD, Kazakistan’a karşı olumlu bir tutuma sahip ve yüksek düzeyde siyasi bağlantıları sürdürme konusunda mutabık kaldık,” dedi.