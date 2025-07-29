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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ankara'da Türk iş dünyası ile bir araya gelerek 490 milyon dolarlık yatırım anlaşmaları imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 20:29
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Türk Yatırımcılarla Önemli Görüşmeler

Kazakistan Cumhurbaşkanı **Kasım Cömert Tokayev**, Ankara'daki resmi temasları kapsamında Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bu buluşmanın hedefi, tarım, ilaç ve lojistik sektörlerini kapsayan ortak yatırım projelerini değerlendirmekti.

Kazak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tokayev, Türk şirketlerinin önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek **490 milyon doları aşan** yatırım anlaşmalarını imzaladı. Görüşmelerde **YDA Holding**, **S Sistem Lojistik**, **Tiryaki Holding** ve **Orzax Group** gibi önemli isimler yer aldı.

Kazakistan'daki Yatırım İmkanları

Tokayev, YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı **Hüseyin Arslan** ile yaptığı görüşmede, şirketin Kazakistan'daki yatırımları hakkında bilgi aldı. Arslan, **Kazakistan'ın Türkistan, Astana ve Petropavl** şehirlerinde hastane inşa ettiklerini ve yakın zamanda **YDA Endüstri Parkı**'nda çok profilli üretime başlayacaklarını belirtti.

Tokayev, bu yatırımlardan ve stratejik iş birliklerinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, **S Sistem Lojistik** ile uzun vadeli ortaklıklar üzerinde de durdu. Tokayev, **Aktöbe Uluslararası Havalimanı'nda** bir lojistik merkezi kurulması için yapılan girişimi destekledi ve Kazakistan'ı Avrasya'nın önde gelen transit merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Tarım ve İlaç Sektörlerindeki Ortaklıklar

**Tiryaki Holding** Genel Müdürü **Süleyman Tiryakioğlu** ile yaptığı görüşmede Tokayev, tarım sanayi sektöründe karşılıklı yarar sağlayan uzun vadeli ortaklığa dikkat çekti. Ayrıca, Tiryaki Holding'in **Astana'da buğday ve bezelyenin derin işlenmesi** için tesis kurulmasını desteklediğini ifade etti.

**Orzax Group** Yönetim Kurulu Başkanı **Selman Alimoğlu** ile yapılan görüşmede ise, Kazakistan'da bir üretim tesisi kurma planları değerlendirildi. Tokayev, bu girişimin ülkenin ilaç sanayisinin çeşitlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

490 Milyon Dolarlık Yatırım Anlaşmaları

Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi **KazakhInvest** tarafından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in Türkiye ziyareti sırasında, ekonominin öncelikli sektörlerinde ortak yatırım projeleri gerçekleştirmek amacıyla yeni ticari anlaşmalara imza atıldı. Kazak hükümeti ile Türk şirketleri arasında tarım, ilaç ve lojistik sektörlerinde çeşitli yatırım anlaşmaları yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), Ankara’daki resmi temasları kapsamında Türk...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), Ankara’daki resmi temasları kapsamında Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek ortak yatırım projelerini değerlendirdi. Tokayev, Türk şirketlerinden YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan (solda) ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), Ankara’daki resmi temasları kapsamında Türk...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), Ankara’daki resmi temasları kapsamında Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek ortak yatırım projelerini değerlendirdi. Tokayev, Türk şirketlerinden YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan (solda) ile bir araya geldi.

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