Kazakistan'da Bozok Müzesi'ne 'Yozgat Bozok' Köşesi

Sorgun Belediyesi ile Kazakistan iş birliği kapsamında Kazak akademisyenler Yozgat Müzesi'ni inceledi; Sorgun, Kazakistan'daki Bozok Müzesi'nde 'Yozgat Bozok' köşesini organize edecek.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:49
Kazakistan'da Bozok Müzesi'ne 'Yozgat Bozok' Köşesi

Kazakistan'da Bozok Müzesi'ne 'Yozgat Bozok' Köşesi

Sorgun Belediyesi ile Kazakistan arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Kazak akademisyenler, kentteki kültürel ve tarihi değerleri yerinde incelemek amacıyla Yozgat Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Müze'de İnceleme ve Bilgilendirme

Ziyaret sırasında Müze Müdürü Cihat Çakır, müzenin koleksiyonunda yer alan eserler, Yozgat'ın arkeolojik geçmişi ve bölgenin kültürel mirası hakkında akademisyenlere kapsamlı bilgiler verdi. Akademisyenler, müzedeki etnografik ve arkeolojik eserleri inceleyerek Yozgat'ın tarihsel önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'nin Açıklamaları

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Kazakistan'da kurulacak müze için envanter toplama ve şekil değerlendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Başkan Ekinci, Sorgun Belediyesi'nin rolünü şöyle özetledi: 'Kazakistan müze veya arkeolojik eserlerin teşhiri noktasında çok ileri seviyede değil. Türkiye’den örnek almaya çalışıyorlar. O yüzden bugün burada Yozgat Müzesi’ndeki eserleri gezip gördük. Yaptığımız protokol gereği önümüzdeki yıllarda Kazakistan bölgesinde kurulacak olan Bozok Müzesi içerisinde Yozgat Bozok köşesini Sorgun Belediyesi olarak biz organize edeceğiz.'

Proje kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

SORGUN BELEDİYESİ İLE KAZAKİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA YOZGAT’TA BULUNAN...

SORGUN BELEDİYESİ İLE KAZAKİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA YOZGAT’TA BULUNAN KAZAK AKADEMİSYENLER, KENTTEKİ KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERİ YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA YOZGAT MÜZESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.-

SORGUN BELEDİYESİ İLE KAZAKİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA YOZGAT’TA BULUNAN...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi