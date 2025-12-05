Kazakistan'da Bozok Müzesi'ne 'Yozgat Bozok' Köşesi

Sorgun Belediyesi ile Kazakistan arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Kazak akademisyenler, kentteki kültürel ve tarihi değerleri yerinde incelemek amacıyla Yozgat Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Müze'de İnceleme ve Bilgilendirme

Ziyaret sırasında Müze Müdürü Cihat Çakır, müzenin koleksiyonunda yer alan eserler, Yozgat'ın arkeolojik geçmişi ve bölgenin kültürel mirası hakkında akademisyenlere kapsamlı bilgiler verdi. Akademisyenler, müzedeki etnografik ve arkeolojik eserleri inceleyerek Yozgat'ın tarihsel önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'nin Açıklamaları

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Kazakistan'da kurulacak müze için envanter toplama ve şekil değerlendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Başkan Ekinci, Sorgun Belediyesi'nin rolünü şöyle özetledi: 'Kazakistan müze veya arkeolojik eserlerin teşhiri noktasında çok ileri seviyede değil. Türkiye’den örnek almaya çalışıyorlar. O yüzden bugün burada Yozgat Müzesi’ndeki eserleri gezip gördük. Yaptığımız protokol gereği önümüzdeki yıllarda Kazakistan bölgesinde kurulacak olan Bozok Müzesi içerisinde Yozgat Bozok köşesini Sorgun Belediyesi olarak biz organize edeceğiz.'

Proje kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

