Kazakistan'da Devlet Memurları 15 Eylül'den İtibaren Aitu'ya Geçecek

15 Eylül itibarıyla Kazakistan'da devlet kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların ulusal mesajlaşma uygulaması Aitu'yu kullanmaya başlayacağı bildirildi.

Dijital Karargah İlk Toplantısını Yaptı

Başkent Astana'da, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov başkanlığında kurulan hükümet nezdindeki dijital karargah ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ülkenin bölgesel ölçekte dijital merkez haline gelmesi hedefi vurgulandı.

Alınan Kararlar ve Hedefler

Başbakan Bektenov, dijital karargah olarak tüm devlet kurum ve kuruluşları için bağlayıcı nitelikte kararlar alındığını belirtti. Alınan kararların bilgi güvenliğinin iyileştirilmesi ve devlet kurumlarının verimliliğinin artırılması amacını taşıdığı kaydedildi.

Entegrasyon Planı ve Geçiş Takvimi

Toplantıda, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin eylem planı onaylandı. Onaylanan plana göre bu yılın 15 Eylül tarihinden itibaren devlet kurum ve kuruluşlarında çalışanların ulusal mesajlaşma uygulaması Aitu'ya geçişi uygulanacak.

Bakanlık ve Savunma Açıklamaları

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık-Uzay Sanayi Bakanı Jaslan Madiyev, bakanlık olarak uygulamanın ilk denemesinin yapıldığını ve kullanıma hazır olduklarını bildirdi. Ayrıca Kazakistan Savunma Bakanlığı, askeri kurumlar arasındaki resmi verilerin iletilmesi için ulusal mesajlaşma uygulamasına aşamalı bir geçiş başlattıklarını duyurdu.

