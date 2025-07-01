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Kazakistan’da Moldova Büyükelçiliği Resmen Açıldı

Moldova'nın Astana Büyükelçiliği, resmi bir törenle faaliyete geçti, iki ülke ilişkileri güçleniyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 20:07
Kazakistan’da Moldova Büyükelçiliği Resmen Açıldı

Moldova'nın Astana Büyükelçiliği, iki ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı bir açılış töreniyle faaliyete geçti.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Nurtleu ve Popşoi, Kazak-Moldova ilişkilerini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Taraflar, dostluk ve karşılıklı yarar temelinde ikili ortaklıklarını derinleştirme konusunda anlayış birliğine vardı.

Görüşme sırasında, tarım, ulaştırma, sanayi, dijitalleşme ve kültürel insani alanlarda işbirliği fırsatlarının birlikte değerlendirilmesi hususunda mutabık kalındı.

Açılış töreninin ardından, iki bakan Moldova’nın Astana Büyükelçiliğinin resmen açılışını gerçekleştirdi. Kazak Bakan Nurtleu, Kişinev’in Kazakistan’da büyükelçilik açma kararını tarihi bir adım olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı isteği vurguladı.

Moldova’nın Astana Büyükelçiliği, iki ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı açılış töreniyle...

Moldova’nın Astana Büyükelçiliği, iki ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı açılış töreniyle faaliyete başladı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (fotoğrafta), yeni açılan Moldova'nın Astana Büyükelçiliğindeki hatıra defterini imzaladı.

Moldova’nın Astana Büyükelçiliği, iki ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı açılış töreniyle...

Moldova’nın Astana Büyükelçiliği, iki ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı açılış töreniyle faaliyete başladı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (fotoğrafta), yeni açılan Moldova'nın Astana Büyükelçiliğindeki hatıra defterini imzaladı.

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