Kazakistan'da Yabancı Turist Sayısı Artıyor

Kazakistan'a Yabancı Turist Akını

Kazakistan, geçen yıl 9,2 milyon yabancı turisti ağırlayarak turizmde önemli bir başarıya imza attı. Ülkeye gelen turistlerin büyük bir kısmı, komşu ülkelerin dışında Hindistan, Almanya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

Çin'den Gelen Turist Sayısında Büyük Artış

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, 2023 yılına ilişkin yabancı turist verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Kazakistan ile Çin arasında imzalanan vizesiz seyahat anlaşması sayesinde, ülkeye gelen Çinli turist sayısı neredeyse 20 kat artış gösterdi. 2022'de yaklaşık 18 bin Çin vatandaşı Kazakistan’ı ziyaret ederken, bu rakam geçen yıl 370 bin kişiye ulaştı. Ayrıca, iki ülke arasında haftada 44 doğrudan uçuş düzenleniyor.

Hindistan ve Almanya'dan Gelen İlgi

2023 yılında Hindistan'dan 78 bin, Almanya'dan ise 85 bin turist Kazakistan’ı ziyaret etti. Güney Kore ise 36 bin 600 kişi ile dikkat çekerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de 10 bin 500 turist geldi.

Komşu Ülkelerden Ziyaretçi Akışı

Kazakistan’ı en çok ziyaret eden komşu ülkeler arasında Özbekistan başı çekiyor. 2023'te Özbekistan’dan 3,6 milyon kişi Kazakistan’ı ziyaret ederken, Rusya’dan 2 milyon, Kırgızistan’dan 1,6 milyon ve Tacikistan’dan da 700 bin kişi geldi.

Kazakistan, 2023 yılında toplamda 9,2 milyon yabancı turisti tekrar ağırladı ve turizm sektörünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.