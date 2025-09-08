Kazakistan’da Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı Kuruluyor

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'da Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı kurulacağını ve ülkenin üç yıl içinde tamamen dijitalleşeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:59
Kazakistan’da Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı Kuruluyor

Kazakistan’da Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı kuruluyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Parlamento’da yeni dönem açılışı konuşmasında ülkede Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı kurulacağını bildirdi. Tokayev konuşmasında "Yapay Zeka Çağında Kazakistan" vizyonunu sundu ve ülkeyi üç yıl içinde tam teşekküllü bir dijital ülkeye dönüştürme hedefini açıkladı.

Stratejik hedefler ve yasal çerçeve

Tokayev, mevcut hükümetin görevini ekonominin tüm alanlarında yapay zekanın uygulanmasını sağlamak olarak tanımladı. "Ekonomiyi büyük ölçekli dijitalleşme ve yapay zeka teknolojisinin aktif uygulanması temelinde modernize etmeliyiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, bu dönüşümün ilk adımının hızlı bir şekilde bir hukuki çerçevenin oluşturulması olduğunu vurguladı.

Ayrıca kamu yönetiminin şeffaflık, verimlilik ve insan odaklılık prensipleri temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Tokayev, bunun için mevcut uzmanlaşmış bakanlığın temelinde yeni bakanlığın kurulmasının şart olduğunu söyledi.

Eğitim ve işgücü hazırlığı

Tokayev, dijital teknolojilerin küresel iş gücü piyasasını hızla değiştirdiğini ve yapay zeka uzmanlarına talebin arttığını hatırlatarak eğitim sisteminde yenilikler yapılacağını açıkladı. Buna göre öğrencilere yönelik yapay zeka temelleri konulu eğitim programı ve öğretim materyalleri hazırlanacak, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini kullanma becerileri geliştirilecek.

Mali yaklaşım: Dijital varlık rezervi

Cumhurbaşkanı, Kazakistan Ulusal Bankası bünyesinde stratejik kripto rezervi oluşturmak amacıyla "Devlet Dijital Varlıklar Fonu" kurulması gerektiğini bildirdi. Bu adım, dijital ekonominin finansal altyapısını güçlendirmeye yönelik atılan önemli bir hamle olarak sunuldu.

Uygulama ve takip

Tokayev, belirtilen hedeflerin ülkenin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu hedefleri hayata geçirmek üzere hükümete "Dijital Kazakistan" adlı bir belge hazırlanması talimatını verdi. Böylece hem hukuki düzenleme hem de uygulama planı eş zamanlı ilerleyecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Parlamentosunda yeni dönemin açılışı...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Parlamentosunda yeni dönemin açılışı dolayısıyla geleneksel halka sesleniş konuşmasını yaptı. “Yapay Zeka Çağında Kazakistan” adı verilen konuşmasında Tokayev, üç yıl içinde Kazakistan’ı tam teşekküllü bir dijital ülkeye dönüştürme gibi stratejik hedef belirlediğini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Parlamentosunda yeni dönemin açılışı...

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Okulu Açıldı
2
Memişoğlu Pekin'de Ley Hayçao ile Görüştü: Sağlıkta Dijitalleşme ve Biyoteknoloji İşbirliği
3
İzmir'de 2 Polisin Şehit Olduğu Saldırının Şüphelisi E.B. (16) Yakalandı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Türkiye'nin Astronotları İlk Ders Zilinde Ankara'da Öğrencilerle Buluştu
6
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Silahlı Saldırı: 6 Kişi Öldü
7
Milli Maçla Mevlana Müzesi'ne Akın: Ziyaretçi Sayısı İkiye Katlandı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat