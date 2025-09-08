Kazakistan’da Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı kuruluyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Parlamento’da yeni dönem açılışı konuşmasında ülkede Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı kurulacağını bildirdi. Tokayev konuşmasında "Yapay Zeka Çağında Kazakistan" vizyonunu sundu ve ülkeyi üç yıl içinde tam teşekküllü bir dijital ülkeye dönüştürme hedefini açıkladı.

Stratejik hedefler ve yasal çerçeve

Tokayev, mevcut hükümetin görevini ekonominin tüm alanlarında yapay zekanın uygulanmasını sağlamak olarak tanımladı. "Ekonomiyi büyük ölçekli dijitalleşme ve yapay zeka teknolojisinin aktif uygulanması temelinde modernize etmeliyiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, bu dönüşümün ilk adımının hızlı bir şekilde bir hukuki çerçevenin oluşturulması olduğunu vurguladı.

Ayrıca kamu yönetiminin şeffaflık, verimlilik ve insan odaklılık prensipleri temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Tokayev, bunun için mevcut uzmanlaşmış bakanlığın temelinde yeni bakanlığın kurulmasının şart olduğunu söyledi.

Eğitim ve işgücü hazırlığı

Tokayev, dijital teknolojilerin küresel iş gücü piyasasını hızla değiştirdiğini ve yapay zeka uzmanlarına talebin arttığını hatırlatarak eğitim sisteminde yenilikler yapılacağını açıkladı. Buna göre öğrencilere yönelik yapay zeka temelleri konulu eğitim programı ve öğretim materyalleri hazırlanacak, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini kullanma becerileri geliştirilecek.

Mali yaklaşım: Dijital varlık rezervi

Cumhurbaşkanı, Kazakistan Ulusal Bankası bünyesinde stratejik kripto rezervi oluşturmak amacıyla "Devlet Dijital Varlıklar Fonu" kurulması gerektiğini bildirdi. Bu adım, dijital ekonominin finansal altyapısını güçlendirmeye yönelik atılan önemli bir hamle olarak sunuldu.

Uygulama ve takip

Tokayev, belirtilen hedeflerin ülkenin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu hedefleri hayata geçirmek üzere hükümete "Dijital Kazakistan" adlı bir belge hazırlanması talimatını verdi. Böylece hem hukuki düzenleme hem de uygulama planı eş zamanlı ilerleyecek.

