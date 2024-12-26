Kazakistan'daki Uçak Kazasından Kurtulan 9 Rus Vatandaşı Moskova'ya Ulaştırıldı

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında meydana gelen üzücü bir uçak kazasında kurtulan 9 Rus vatandaşı, Moskova'ya ulaştırıldı. Bu yolcular, Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ait düşen yolcu uçağından kurtulanlar arasında yer aldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, kazadan sağ kurtulanların arasında 1 çocuk da bulunuyor. Bu kurtulan vatandaşlar, Moskova'daki Jukovskiy Havalimanı’na inen uçakla taşındı. Havalimanına vardıklarında, ambulanslarla hastanelere götürüldükleri bildirildi.

Kurtulanlar arasında 3 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Kazakistan'daki Uçak Kazası Detayları

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren AZAL’a ait Embraer 190 tipi uçak, 38 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaza sonrası Kazakistan'da düştü. Uçakta 5 mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplamda 67 kişi bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kazada kurtulan 29 kişi arasında 16 Rus vatandaşı bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.