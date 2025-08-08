Kazakistan, İlk Nükleer Enerji Santralinin İnşasına Başladı

Kazakistan, Almatı eyaletinde ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasına resmen başladı. Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu önemli proje için temel atma töreni düzenlendi.

Tören, Ülken köyü yakınlarındaki inşaat alanında gerçekleştirildi ve Kazakistan Nükleer Enerji Ajansı Başkanı Almasadam Satkaliyev ile santrali inşa edecek olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev de katıldı. Satkaliyev, bu törenin, Kazakistan'ın nükleer santrali inşası yolundaki mühendislik ve araştırma çalışmalarının başlangıcına dair önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Projenin toplam maliyetinin 14-15 milyar dolar civarında olacağı belirtilirken, ayrıca bölgede sosyal tesisler ve modern altyapı için ek olarak 1 milyar dolar daha kaynak tahsis edileceği duyuruldu. Satkaliyev, santralin nükleer endüstrinin, bölgesel altyapının, endüstriyel yeniliklerin ve uzun vadeli ekonomik büyümenin önemli bir etkeni olacağını vurguladı.

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev ise, Rusya ile Kazakistan arasında 1940'lı yıllardan beri süregelen atom bilimi ve teknolojisi işbirliği ile ilgili önemli ifadelerde bulundu. Kazakistan Nükleer Santrali’nin öncelikli projeler arasında yer alacağını ifade etti.

Törene Türkiye'deki Akkuyu NGS, Belarus NGS, Macaristan'daki Paks-2 NGS ve Bangladeş’teki Roopur NGS temsilcileri de video konferans ile katılarak projenin başarılı bir şekilde hayata geçmesi dileklerinde bulundular.

Kazak hükümeti, 6 Ekim 2024'te halkın rızasını almak için referandum düzenlemiş ve katılımcıların yüzde 71,12'si projeyi desteklemişti. Şubat 2025'te ilk nükleer santralin Ülken köyü yakınlarında inşa edileceğine ilişkin resmi karar açıklanmıştı. Ayrıca, Kazakistan Nükleer Enerji Ajansı, haziran ayında Rusya’nın Rosatom’un bu projede görev alacağını duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede toplamda üç nükleer santralin inşa edileceğini belirtti. Hükümet, ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşası için Çin ile görüşmelerin sürdüğünü de aktardı.

