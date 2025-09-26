Kazakistan'ın Yeni Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev Atandı

Cumhurbaşkanı Tokayev, Başbakan Yardımcısı Yermek Köşerbayev'i Kazakistan Dışişleri Bakanı olarak atadı; Murat Nurtleu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:36
Kazakistan'ın Yeni Dışişleri Bakanı: Yermek Köşerbayev

Tokayev atadı — diplomatik deneyim öne çıkıyor

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Yardımcısı Yermek Köşerbayev'in Kazakistan Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Yermek Köşerbayev, 1965'te Almatı'da doğdu. Eğitimini 1988'de S.Kirov Kazak Devlet Üniversitesi'nde yabancı dilde tarih öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra, 1993'te SSCB Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinin Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika bölümünü tamamladı.

Diplomatik kariyerine 1988'de Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığında başlayan Köşerbayev, 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığı sonrası bakanlığın protokol dairesinde birinci katip ve ardından daire başkanı olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca ulusal şirketler ve siyasi partide çeşitli görevler üstlenen Köşerbayev, 2020-2023 döneminde Kazakistan'ın Moskova Büyükelçisi olarak görev yaptı ve sonrasında Doğu Kazakistan Eyaleti Valisi oldu. Dışişleri Bakanlığına atanana kadar Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Diller: Kazakça, Rusça, İngilizce, Korece ve Almanca.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün imzaladığı kararname ile eski Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Cumhurbaşkanının Uluslararası Yatırım ve Ticaret İşbirliğinden Sorumlu Yardımcısı olarak atandı.

