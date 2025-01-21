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Kazakistan, Rusya'ya Nota Verdi: Tırlar Gümrükte Takıldı

Kazakistan, Rusya'nın gümrük engeli nedeniyle Avrupa'ya giden 20 tır için diplomatik nota verdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:44
Kazakistan, Rusya'ya Nota Verdi: Tırlar Gümrükte Takıldı

Kazakistan, Çin'den Avrupa'ya giden 20 tırın Rus sınırında gümrük engeline takılması nedeniyle Rusya'ya diplomatik nota verdi. Kazinform'da yer alan habere göre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin, bazı milletvekillerinin "Kazak tırlarının Rusya sınırından Avrupa'ya geçişlerine neden izin verilmediğine" ilişkin sorularını yanıtladı.

Jumangarin, Rusya'daki yeni düzenlemeler doğrultusunda, insansız hava araçları, askeri üniformalar, jeneratörler, piller ve diğer ürünlerin ülke üzerinden Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna'ya ihracatının kısıtlandığını ifade etti. Ancak, Rusya'nın bu değişikliklerle ilgili Kazakistan'ı bilgilendirmediğini ve durumu tek taraflı yürürlüğe koyduğunu vurguladı. Bu kısıtlamalar nedeniyle Çin'den Kazakistan ve Rusya toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine geçiş yapan 20 aracın sınırda durdurulduğu bilgisi verildi.

Jumangarin, Kazakistan'ın Moskova Büyükelçiliği aracılığıyla sorunun çözülmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiğini bildirdi. Ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde gümrük bölgesinde alıkonulan malların beyan sahibine iade edilmesi gerektiğini hatırlatarak, tırların geçişine izin verilmesi veya Kazakistan'a geri gönderilmesi noktasında ilgili makamlara mektup gönderdiklerini belirtti.

Bu önemli mesele, gelecek hafta Almatı'da yapılacak Avrasya Ekonomik Birliği Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında ikili ve çok taraflı olarak ele alınacak.

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