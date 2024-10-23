Kazakistan, TUSAŞ’a Yönelik Saldırıyı Kınadı

Kazakistan'dan Sert Tepki

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını sert bir dille kınadı.

Taziye Mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Tokayev, mesajında, terör olayına ilişkin derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

İnsanlık Dışı Eylem

Tokayev, "Kazakistan, sivillere yönelik bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınıyor. Bu zor zamanlarda telafisi mümkün olmayan kayıpların acısını mağdurların aileleriyle paylaşarak size ve tüm Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yararlananlara acil şifalar diliyorum," dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'daki saldırının da gösterdiği üzere, terörizmin ve masumlara zarar vermenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Ermenistan, her türlü terörizme ve benzeri şiddet eylemlerine karşıdır," ifadelerini kullandı.