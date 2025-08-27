Kazakistan-Ürdün İşbirliğinde Yeni Dönem: Nükleer, Sağlık, Tarım ve Havacılıkta Anlaşmalar

Kazakistan ve Ürdün Arasında Çok Sektörlü İşbirliğinde Yeni Adım

Ziyaret, karşılama ve görüşmeler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Astana'ya gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle karşıladı. Törenin ardından Tokayev ve 2. Abdullah önce baş başa, sonra heyetleriyle bir araya geldi.

Tokayev, 2. Abdullah’ın mevcut uluslararası durumu iyi anlayan bir lider olmasından etkilendiğini belirterek, "Bugün karşılıklı fikir alışverişi yapmak için mükemmel bir fırsat olduğundan eminim." dedi. Tokayev ziyaretin ikili işbirliğine ivme kazandıracağını ve bağları güçlendirerek yeni bir etkileşim aşamasının yolunu açacağını vurguladı.

İmzalar: Kapsam ve hedefler

Görüşmeler sonucunda iki ülke arasında nükleer sanayi, tıp, ilaç, tarım, turizm, dijitalleşme ve havacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda hükümetler arası ve ticari anlaşmalar imzalandı. Taraflar, bu anlaşmaların işbirliğini güçlendirme ve ikili bağları pekiştirme ortak kararlılığını teyit etti.

Tokayev, iki ülkenin karşılıklı ticaretini 500 milyon dolar seviyesine çıkarma hedefinden söz ederken, Kazakistan’ın Ürdün pazarına 60 çeşit hammadde dışı ürün ihracatına hazır olduğunu belirtti.

Karşılıklı taahhütler ve ödüllendirme

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ikili ilişkileri güçlendirme ve karşılıklı yarar sağlayan ticari-ekonomik işbirliğini derinleştirme iradesini vurguladı. 2. Abdullah, görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmaların başarıyla hayata geçirilmesinin ortaklığın gelişmesine sağlam bir temel oluşturacağına inandığını söyledi: "Bugünkü anlaşmaların başarıyla hayata geçirilmesinin ülkelerimiz arasındaki ortaklığın daha da gelişmesi için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyorum."

Ürdün Kralı, tıp, ilaç, helal gıda ve savunma sanayi alanlarındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını açıkladı. Ayrıca Royal Jordanian Havayolu Şirketi'nin gelecek yıl itibarıyla Kazakistan’a doğrudan uçuşlar başlatacağını bildirdi.

Görüşmeler sonrası düzenlenen törende 2. Abdullah, Tokayev’e iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı şahsi katkılarından dolayı Ürdün Haşimi Krallığı’nın en yüksek nişanı "Al-Nahda"yı takdim etti.

