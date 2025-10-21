Kazakistan ve Azerbaycan 15 İşbirliği Anlaşması İmzaladı — Ticaret Hedefi 1 Milyar $

Kazakistan ve Azerbaycan 15 işbirliği anlaşmasıyla ilişkilerini güçlendirdi

Resmi ziyaret ve imza töreni

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreni ile başlayan görüşmelerde, iki ülke hükümetleri arasında enerji, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme ve yapay zeka, endüstriyel güvenlik, sağlık, istatistik ve kültürel ile beşeri alanlarda 15 işbirliği anlaşması imzalandı.

Toplantı gündemi ve ortak belgeler

Liderler önce baş başa bir görüşme gerçekleştirdi, ardından Kazakistan-Azerbaycan Devletlerarası Yüksek Konseyinin 2. Toplantısı'na eş başkanlık etti. Tokayev ve Aliyev, iki ülke arasındaki "Stratejik Ortaklık ve Müttefik İlişkiler Anlaşması"nın 20. yılı dolayısıyla kabul edilen Ortak Bildiri'yi de imzaladı.

Ekonomik hedefler ve projeler

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan ile Azerbaycan'ın ortak tarih ve köklere sahip olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan, Kazakistan'ın önemli ve güvenilir stratejik ortağıdır." dedi. Tokayev, ikili ve çok taraflı işbirliği açısından bugünkü görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Yakın gelecekte karşılıklı ticaret hacmini 2 katına çıkararak 1 milyar dolara ulaşması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Tokayev, tarım, enerji, imalat, inşaat ve dijitalleşme sektörlerinde önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu, ortak trafo üretimine başlamayı ve gemi inşasında ortak projeler geliştirmeyi planladıklarını aktardı. Ayrıca, Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesinin öncelik olduğuna dikkat çekti ve "Geçen yıl bu hattaki yük trafiği hacmi yüzde 62 artarak 4,5 milyon tona ulaştı." bilgisini paylaştı.

Tokayev, Kazak petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC) ile taşınmasına ilişkin ortak çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, geçen yıl BTC üzerinden 1,5 milyon ton Kazak petrolünün taşındığını ve bu miktarı yakında önemli ölçüde artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Azerbaycan üzerinden uranyum sevkiyatı ve iki ülkenin "yeşil enerji" alanında stratejik altyapı projelerini hayata geçirdiğini vurguladı.

Dijitalleşme, yapay zeka ve kültürel işbirlikleri

Tokayev, yapay zeka, dijitalleşme, eğitim ve kültür alanlarında ortak girişimlerin değerlendirildiğini; bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Aliyev: Kardeşlik ve bölgesel adımlar

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Azerbaycan ve Kazakistan halklarının "kardeş halklar" olduğunu belirterek bunun ilişkilerin sağlam temeli olduğunu söyledi. Aliyev, son 3 yılda iki ülke arasında 10'dan fazla yüksek düzeyde ziyaret gerçekleştirildiğini, bugün alınan kararların her iki tarafa da fayda sağlayacağını kaydetti.

Aliyev ayrıca Azerbaycan'ın Ermenistan'a uyguladığı kargo taşımacılığı kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu: "Azerbaycan, işgalden bu yana kargo taşımacılığında Ermenistan'a uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırdı ve bu yönde ilk transit yük olarak Ermenistan'a Kazak tahılı sevk edildi. Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın artık sadece kağıt üzerinde değil pratikte de gerçekleştiğinin güzel bir göstergesi."

Sonuç

İmzalanan 15 anlaşma ve liderlerin ortak taahhütleri, Kazakistan-Azerbaycan ilişkilerinde ekonomik, enerji ve lojistik alanlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Tarımdan enerjiye, dijitalleşmeden kültüre kadar geniş bir alanda ilerleyecek işbirlikleri iki ülkenin bölgesel entegrasyon hedeflerini destekliyor.

